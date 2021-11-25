25 ноября 2021

Главы пермских территорий перестроятся ради экс-депутата Госдумы

© Служба новостей «URA.RU»
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Конференция Регионального отделения партии
Игорю Сапко подыскали занятие по душе Фото:

Совет глав муниципальных образований Пермского края готовится к реформе. Как сообщает источник URA.RU, близкий к краевым властям, Совету добавят новый функционал, усилив его статус. Кроме того, планируется объединить должности исполнительного директора и председателя совета в одну. Наиболее вероятным претендентом на укрупненный пост является бывший депутат Госдумы Игорь Сапко.

«Вопросами МСУ Сапко занимается много лет. Он входит сразу в несколько федеральных муниципальных ассоциаций, в Госдуме был первым зампредом комитета по МСУ, — поясняет источник агентства. — В нынешнем варианте должность исполнительного директора для него, конечно, мелковата. Поэтому было решено усилить совет и поменять структуру управления».

Какие именно функции добавят совету пока не известно: сейчас идет обсуждение. Игорь Сапко от комментариев отказался.

Игорь Сапко в пермской политике присутствует с конца 90-х годов. Он был вице-спикером гордумы Перми, главой Перми, депутатом Госдумы. В сентябре 2021 года ему не удалось переизбраться по спискам «Единой России». Партия набрала рекордно низкие 33,7% голосов, которые позволили взять только один мандат.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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