Предприниматели в ХМАО требуют снизить налоги из-за COVID-19

Объединение предпринимателей требует от властей внести изменения в региональное законодательство Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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Отделение предпринимательского сообщества «Деловая Россия» в ХМАО требует снизить налогообложение для представителей малого и среднего бизнеса. Об этом URA.RU сообщила председатель регионального отделения бизнес-сообщества Татьяна Жигулина.

«Для поддержки предпринимателей власти округа должны понизить налогообложение. Наша организация разработала комплекс мер, который мы направили в правительство округа», — рассказала Жигулина.

Объединение предпринимателей требует от властей внести изменения в региональное законодательство о налогообложении и ограничить процентную ставку 4% вместо 6% для тех субъектов бизнеса, которые используют упрощенную систему выплаты налогов «Доходы». Также в обращении предприниматели предложили продлить упрощенную ставку в 1% для пострадавших отраслей малого и среднего предпринимательства, сейчас она действует до конца 2021 года.

«В ЯНАО уже утвердили ставку в 1% для всех субъектов малого и среднего предпринимательства, в Тюменской области действует ставка в 3%, а у нас только для пострадавших, хотя этот список не отражает реальной картины. На самом деле, пострадавших намного больше. Предприниматели на грани банкротства, а работники на грани потери работы. В дальнейшем это приведет к усилению экономического кризиса», — заявила сопредседатель Жигулиной Минзиля Сюткина.

Ранее URA.RU сообщало, что предприниматели из ХМАО собирают подписи против системы QR-кодов. По сообщению источников, после введения системы QR-кодов у большинства торговых точек выручка упала на 50%.