Компания из ЯНАО попалась на уловку мошенника на «Авито»

Мошенник разместил объявление о продаже строительных материалов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель города Губкинский, представляя городскую организацию, заключил договор на покупку строительных материалов, найдя объявление, размещенное на «Авито» мошенником из Свердловской области Об этом сообщается на официальном сайте УМВД ЯНАО.

«В ходе проведения проверки полицейские установили, что заявитель увидел на сайте „Авито“ объявление о продаже строительных материалов. Действуя от имени организации, мужчина вел переписку с лжепродавцом, в которой ему сообщили о необходимости внесения платежа за их приобретение и поставку. После этого предприятие в лице заявителя осуществило перевод денежных средств на сумму 802 500 рублей», — говорится в сообщении полиции.

В ходе расследования было установлено, что мошенником является житель Свердловской области 1982 года рождения. Подозреваемый был допрошен и дал признательные показания, а вся его техника и документы были изъяты полицией. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту мошенничества.

Обновлено в 17:16: «Как только мы видим, что пользователь нарушает правила площадки или законодательство РФ, мы принимаем меры вплоть до блокировки аккаунта и передачи данных о правонарушении в правоохранительные органы. Конечно, для этого нам надо проверить все данные», — сообщили в «Авито». Также там пообещали увеличить количество материалов о том, как не попасться на уловки мошенников.