25 ноября 2021

Метель надвигается на Свердловскую область

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сильный снегопад в Екатеринбурге, снег, зима, непогода, метель, снегопад
В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение Фото:

Сильный ветер, метели и гололедица ожидается в Свердловской области. Такое сообщение разместила пресс-служба ГУ МЧС региона на своем сайте.

«27 ноября в Свердловской области ожидаются сильный ветер с порывами до 20 м/с, метели, гололедица на дорогах. Соблюдайте меры безопасности», — сказано в сообщении.

Ранее в регионе было объявлено штормовое предупреждение. Ожидается, что минимальная температура составит до -13. В такую погоду спасатели просят не открывать окна во время сильной метели, держаться подальше от легких построек, мостов, эстакад и деревьев, а водителей быть внимательными и бдительными по отношению к другим участникам дорожного движения.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...