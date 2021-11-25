Метель надвигается на Свердловскую область

В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сильный ветер, метели и гололедица ожидается в Свердловской области. Такое сообщение разместила пресс-служба ГУ МЧС региона на своем сайте.

«27 ноября в Свердловской области ожидаются сильный ветер с порывами до 20 м/с, метели, гололедица на дорогах. Соблюдайте меры безопасности», — сказано в сообщении.

Ранее в регионе было объявлено штормовое предупреждение. Ожидается, что минимальная температура составит до -13. В такую погоду спасатели просят не открывать окна во время сильной метели, держаться подальше от легких построек, мостов, эстакад и деревьев, а водителей быть внимательными и бдительными по отношению к другим участникам дорожного движения.