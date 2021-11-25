25 ноября 2021

Глава Тюменской области озвучил свою позицию по вакцинации детей

© Служба новостей «URA.RU»
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В России зарегистрировали препарат «Спутник М», разработанный для вакцинации подростков от 12 до 17 лет Фото:
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Коронавирус COVID-19

Вакцинация детей от коронавируса должна проводиться только с разрешения родителей. Такое мнение высказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

«Понятно, что прививки ставить детям нужно только с согласия родителей. Здесь [важны] уговоры, разговоры и [надо]привести примеры того, как тяжело болеют дети. Мне кажется, это сразу на здорового человека производит впечатление», — отметил глава региона в интервью главреду радиостанции «Эхо Москвы» Алексею Венекдиктову.

Ранее URA.RU сообщало, что в России зарегистрировали препарат «Спутник М», разработанный для вакцинации подростков от 12 до 17 лет. Он создан на той же платформе, что и «Спутник V» и состоит из двух компонентов. Вакцинация детей может начаться в конце года.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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