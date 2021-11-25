Глава Тюменской области озвучил свою позицию по вакцинации детей

В России зарегистрировали препарат «Спутник М», разработанный для вакцинации подростков от 12 до 17 лет Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Вакцинация детей от коронавируса должна проводиться только с разрешения родителей. Такое мнение высказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

«Понятно, что прививки ставить детям нужно только с согласия родителей. Здесь [важны] уговоры, разговоры и [надо]привести примеры того, как тяжело болеют дети. Мне кажется, это сразу на здорового человека производит впечатление», — отметил глава региона в интервью главреду радиостанции «Эхо Москвы» Алексею Венекдиктову.

Ранее URA.RU сообщало, что в России зарегистрировали препарат «Спутник М», разработанный для вакцинации подростков от 12 до 17 лет. Он создан на той же платформе, что и «Спутник V» и состоит из двух компонентов. Вакцинация детей может начаться в конце года.