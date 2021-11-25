25 ноября 2021

СМИ: модель из Челябинска госпитализировали из-за наркотиков

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Алену Ефремову спасали в реанимации (фото из архива) Фото:

Челябинская модель Алена Ефремова госпитализирована. В ее крови врачи обнаружили сразу несколько наркотических средств, передает издание Baza.

«Девушка попала в больницу со своим молодым человеком Станиславом Петровым. Ефремова угодила в реанимацию в состоянии интоксикационного психоза. После анализов выяснилось, что в крови девушки есть следы мефедрона, амфетамина и каннабиодов», — сообщает Baza.

Врачи сумели спасти Ефремову, ее состояние стабилизировалось. Она находится под наблюдением психиатра и врачей.

Ранее модель также оказывалась в центре скандалов. Год назад стример Mellstroy разбил лицо Алене Ефремовой в прямом эфире, а затем выложил ее унижения на своем YouTube-канале. Также по сети гуляет видео, где Ефремова целовалась на фоне Вечного огня с рэпершой из Челябинска Анной Михеевой, известной как «Хоффманита».

URA.RU написало Алене в личный аккаунт. На вопрос, как она себя чувствует, модель из Челябинска ничего не ответила.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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