СМИ: модель из Челябинска госпитализировали из-за наркотиков

Алену Ефремову спасали в реанимации (фото из архива) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Челябинская модель Алена Ефремова госпитализирована. В ее крови врачи обнаружили сразу несколько наркотических средств, передает издание Baza.

«Девушка попала в больницу со своим молодым человеком Станиславом Петровым. Ефремова угодила в реанимацию в состоянии интоксикационного психоза. После анализов выяснилось, что в крови девушки есть следы мефедрона, амфетамина и каннабиодов», — сообщает Baza.

Врачи сумели спасти Ефремову, ее состояние стабилизировалось. Она находится под наблюдением психиатра и врачей.

Ранее модель также оказывалась в центре скандалов. Год назад стример Mellstroy разбил лицо Алене Ефремовой в прямом эфире, а затем выложил ее унижения на своем YouTube-канале. Также по сети гуляет видео, где Ефремова целовалась на фоне Вечного огня с рэпершой из Челябинска Анной Михеевой, известной как «Хоффманита».

URA.RU написало Алене в личный аккаунт. На вопрос, как она себя чувствует, модель из Челябинска ничего не ответила.