Мизулина предрекла протесты из-за закона о QR-кодах. «Ситуация взрывоопасная»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первое заседание ОП РФ седьмого созыва. Москва, мизулина екатерина
Традиционное консервативное большинство настроено против QR-кодов, считает Мизулина Фото:
новость из сюжета
В России повсеместно введут QR-коды

Законопроект о введение системы QR-кодов в общественных местах и транспорте может привести к протестам. Об этом заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

«Ситуация вокруг законопроектов о QR-кодах взрывоопасная и может дестабилизировать положение в нашей стране и вывести людей на улицы», — передает «Интерфакс» заявление Мизулиной на слушаниях в Общественной палате РФ, посвященных законопроектам о введении QR-кодов. Она призвала Госдуму учесть возможность волнений в обществе при рассмотрении законопроектов.

Глава Лиги безопасного интернета добавила, что не стоит приравнивать всех противников QR-кодов к антиваксерам. «Это наше традиционное консервативное большинство, которое является патриотами нашей страны», — заявила Мизулина.

Помимо этого женщина поддержала добровольную вакцинацию, заявив, что прививку стоит делать после тщательного медосмотра врача, и что у каждого жителя страны должен быть доступ к качественной медицине. Последнее отсутствует и в этом Мизулина видит главные причины негативного настроя по отношению к вакцинации от коронавируса.

Ранее политолог Алексей Макаркин заявил, что протестные движения, возникающие в России на фоне повсеместного введения QR-кодов, сопоставимы с митингами против пенсионной реформы. Он отметил, что градус напряжения в обществе сейчас выше, чем в случае с пенсионной реформой.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...