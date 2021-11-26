Законопроект о введение системы QR-кодов в общественных местах и транспорте может привести к протестам. Об этом заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
«Ситуация вокруг законопроектов о QR-кодах взрывоопасная и может дестабилизировать положение в нашей стране и вывести людей на улицы», — передает «Интерфакс» заявление Мизулиной на слушаниях в Общественной палате РФ, посвященных законопроектам о введении QR-кодов. Она призвала Госдуму учесть возможность волнений в обществе при рассмотрении законопроектов.
Глава Лиги безопасного интернета добавила, что не стоит приравнивать всех противников QR-кодов к антиваксерам. «Это наше традиционное консервативное большинство, которое является патриотами нашей страны», — заявила Мизулина.
Помимо этого женщина поддержала добровольную вакцинацию, заявив, что прививку стоит делать после тщательного медосмотра врача, и что у каждого жителя страны должен быть доступ к качественной медицине. Последнее отсутствует и в этом Мизулина видит главные причины негативного настроя по отношению к вакцинации от коронавируса.
Ранее политолог Алексей Макаркин заявил, что протестные движения, возникающие в России на фоне повсеместного введения QR-кодов, сопоставимы с митингами против пенсионной реформы. Он отметил, что градус напряжения в обществе сейчас выше, чем в случае с пенсионной реформой.
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