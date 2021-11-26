Кремль ответил на слова Зеленского об участии РФ в госперевороте

Россия не имеет отношения к якобы планируемому государственному перевороту на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского об участии РФ в подготовке переворота.
«У России не было никаких планов принимать участие в подобном. Мы никогда не занимаемся такими делами», — заявил Песков на конференц-колле, его слова передает корреспондент URA.RU.
Ранее Зеленский заявил, что получил информацию о подготовке государственного переворота в стране. Глава Украины заявил, что не боится госпереворотов и не намерен бежать из страны.
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