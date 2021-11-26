Кремль ответил на слова Зеленского об участии РФ в госперевороте

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Премия Русского Географического Общества. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков заявил, что РФ не причастна к подготовке переворота на Украине. Фото:

Россия не имеет отношения к якобы планируемому государственному перевороту на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского об участии РФ в подготовке переворота.

«У России не было никаких планов принимать участие в подобном. Мы никогда не занимаемся такими делами», — заявил Песков на конференц-колле, его слова передает корреспондент URA.RU.

Ранее Зеленский заявил, что получил информацию о подготовке государственного переворота в стране. Глава Украины заявил, что не боится госпереворотов и не намерен бежать из страны.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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