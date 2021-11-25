25 ноября 2021

В Свердловской области ввели обязательную вакцинацию для пожилых

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Вакцина Спутник Лайт. Челябинск, эпидемия, укол, шприц, вакцинация, инъекция, коронавирус, covid, ковид, пандемия, вакцинирование
Пожилые свердловчане должны будут привиться от COVID-19 двумя компонентами к 27 января Фото:
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Коронавирус COVID-19

Для свердловчан старше 60-ти лет в регионе введена обязательная вакцинация от коронавируса. Соответствующее постановление подписал главный государственный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских.

«Согласно постановлению [Козловских], к гражданам, которые должны быть привиты от COVID-19 по эпидпоказаниям, добавились лица в возрасте 60 лет и старше», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Роспотребнадзора по Свердловской области. Там отметили, что пожилым свердловчанам необходимо привиться первым компонентом вакцины за месяц — до 27 декабря. К 27 января курс прививки должен быть полностью пройден.

Обязательная вакцинация в регионе уже была введена для работников образования, госслужащих, а также для работников культуры, здравоохранения и других. Этот список пополняется.

URA.RU ранее сообщало, что свердловские власти обсуждают возможность сделать прививку для пожилых людей обязательной. Источник в региональном оперштабе по борьбе с инфекцией рассказал, что точного решения на 23 ноября принято еще не было.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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