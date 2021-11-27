Депутат Госдумы рассказал о смерти знакомого, купившего QR-код

По словам депутата Александра Ильтякова, умерший знакомый, заболевший COVID-19, купил поддельный QR-код Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Депутат Госдумы Александр Ильтяков рассказал, что один из его знакомых, который купил сертификат о вакцинации от COVID-19, недавно заболел коронавирусом и умер. Об этом депутат рассказал URA.RU.

«Я как-то здесь говорил в СМИ о том, что я знаю вот эти вот антипрививочные вещи (факты покупки QR-кодов — прим. ред.). <…> Человек заболел и умер на днях. Человек дальний знакомый», — поделился Ильтяков.

Он рассказал, что его знакомый не был старым человеком. Ильтяков отметил, что несколько его знакомых пенсионного возраста были привиты от коронавируса и спустя месяцы после вакцинации легко перенесли COVID-19. «Когда вот это делают — якобы получил QR-код и у тебя все в порядке. Слушай, ну ты себя обманываешь, друг. Ну, а что дальше? А дальше смерть», — добавил депутат.

Ранее Ильтяков рассказывал, что лично знает людей, которые купили сертификаты о вакцинации. По его мнению, вакцину «Спутник V» не признают в Европе из-за статистики, на которую повлияли случаи, связанные с поддельными QR-кодами. В Кургане обнаружили более 100 человек, которые купили документы о вакцинации. Этим людям грозит уголовная статья.