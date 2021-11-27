В Кургане сотрудник полиции ездил пьяным за рулем

В Кургане нетрезвый мужчина сел пьяным за руль Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Оперуполномоченный полиции в Кургане управлял автомобилем в нетрезвом виде. Инцидент случился в пятом микрорайоне возле дома №34. Мужчину заметила соседка, которая сообщила об этом в ГИБДД, и его задержали. Об этом URA.RU рассказал инсайдер.

«Полицейский пьяный сел в машину и начал газовать, соседка позвонила в полицию и вызвала наряд. Мужчина начал выезжать со двора, но его задержали сотрудники ГИБДД. Говорят, что он предъявил удостоверение и пытался договориться, но сотрудники были непреклонны. Тем более, что информация прошла по рации по общему каналу», — рассказал инсайдер.

По сведениям другого источника, полицейский работает оперуполномоченным в отделе полиции №1 на улице Гагарина. После инцидента мужчине грозит увольнение из органов внутренних дел. В пресс-службе УМВД России по Курганской области URA.RU прокомментировали, что по результатам проведения служебной проверки 19.11.2021 года сотрудник полиции представлен к увольнению со службы в органах внутренних дел за совершение проступка, порочащего честь сотрудника ОВД.