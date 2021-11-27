27 ноября 2021
26 ноября 2021

В Кургане сотрудник полиции ездил пьяным за рулем

© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийный знак. Курган, бутылка, руль, алкоголь, дтп, авария, пьяный за рулем, пьяный водитель
В Кургане нетрезвый мужчина сел пьяным за руль Фото:

Оперуполномоченный полиции в Кургане управлял автомобилем в нетрезвом виде. Инцидент случился в пятом микрорайоне возле дома №34. Мужчину заметила соседка, которая сообщила об этом в ГИБДД, и его задержали. Об этом URA.RU рассказал инсайдер.

«Полицейский пьяный сел в машину и начал газовать, соседка позвонила в полицию и вызвала наряд. Мужчина начал выезжать со двора, но его задержали сотрудники ГИБДД. Говорят, что он предъявил удостоверение и пытался договориться, но сотрудники были непреклонны. Тем более, что информация прошла по рации по общему каналу», — рассказал инсайдер.

По сведениям другого источника, полицейский работает оперуполномоченным в отделе полиции №1 на улице Гагарина. После инцидента мужчине грозит увольнение из органов внутренних дел. В пресс-службе УМВД России по Курганской области URA.RU прокомментировали, что по результатам проведения служебной проверки 19.11.2021 года сотрудник полиции представлен к увольнению со службы в органах внутренних дел за совершение проступка, порочащего честь сотрудника ОВД.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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