Свердловский минздрав провалил поручение Путина

По поручению президента с 1 июля по всей России началась углубленная диспансеризация для граждан, переболевших ковидом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Вопрос освоения федерального бюджета подняли спикеры заксобрания Свердловской области. Программа государственных гарантий бесплатной медицинской помощи была провалена, поскольку свердловский минздрав возвращает в федеральный бюджет 125 млн. рублей. Об этом URA.RU сообщил источник в заксо.

«Вчера на совете заксобрания вопросы были заданы министру регионального минздрава Андрею Карлову и заместителю губернатора Свердловской области Павлу Крекову. С них спросили отчет по программе. Программа связана с поручением президента по выявлению заболеваний, которые обостряются после ковида, а это одна из причин избыточной смертности в Свердловской области. Поручение президента провалено, а 125 миллионов вернут обратно в бюджет», — сообщил источник.

Редакция URA.RU направила запрос в региональный минздрав. На момент публикации ответа не поступило. Также мы попросили прокомментировать ситуацию председателя комитета по социальной политике Вячеслава Погудина. «Я бы не назвал провалом то, что региональный минздрав не освоил 125 миллионов. Дело в том, что провести полноценную диспансеризацию в условиях пандемии невозможно», — отметил Погудин.

По поручению президента с 1 июля по всей России стартовала углубленная диспансеризация для граждан, переболевших коронавирусом. Председатель правительства Михаил Мишустин своим постановлением утвердил программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Ранее URA.RU писало, что министра здравоохранения Свердловской области Андрея Карлова вызвали на заседание совета законодательного собрания, чтобы обсудить коронавирусную ситуацию в регионе. Обсуждение вопросов, по данным источников, произойдет 25 ноября.