Новый тюменский бизнес-омбудсмен будет назначен до конца года

Бывший бизнес-омбудсмен Лариса Невидайло ушла в отставку 25 ноября Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Новый уполномоченный по защите прав Тюменской области будет назначен до конца 2021 года. Это следует из регионального закона «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей», опубликованном на сайте правительства Тюменской области. Бывший бизнес-омбудсмен Лариса Невидайло ушла в отставку 25 ноября.

«В случае досрочного прекращения полномочий уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тюменской области новый уполномоченный по защите прав предпринимателей должен быть назначен на должность в течение одного месяца со дня принятия решения о досрочном прекращении полномочий», — говорится в тексте закона. Региональный бизнес-омбудсмен назначается главой региона по согласованию с федеральным уполномоченным.

Ранее URA.RU сообщало, что создатель сети «Максим» Невидайло решила вернуться в ресторанный бизнес. Она проработала на госслужбе около восьми лет.