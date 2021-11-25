Челябинский Роспотребнадзор готовится к суду с антипрививочниками

В ведомстве считают, что смогут доказать свою правоту в ходе заседаний (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Управление Роспотребнадзора по Челябинской области изучило претензии жителей, которые подали судебный иск о незаконности обязательной вакцинации от COVID. Об этом URA.RU сообщил глава ведомства и главный санитарный врач региона Анатолий Семенов. По словам руководителя, Роспотребнадзор готов отстаивать свою правоту в суде.

«Они (истцы) просят отменить Постановление „О проведении профилактических прививок против новой противовирусной инфекции отдельным категориям граждан“. Считаю это постановление не только легитимным, но и обоснованным. Решение принималось с учетом эпидемиологической ситуации», — заявил URA.RU Семенов.

По словам главы регионального Роспотребнадзора, позиция ведомства в суде будет обоснована с учетом требований российского законодательства и эпидемиологического благополучия населения. Как ранее сообщало URA.RU, в Челябинский областной суд поступило административное исковое заявление Натальи Рудаковой и Ирины Чеботаревой о признании не соответствующим законодательству РФ постановления за подписью Семенова об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан. Предварительное судебное заседание назначено на 13 декабря.

Обязательная вакцинация от коронавируса в Челябинской области введена 11 ноября. Из постановления Семенова следует, что обязательной вакцинации подлежат все муниципальные и государственные служащие.