Блогер из Италии приехал в Салехард Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Итальянский блогер, автор Youtube-канала Dave Legenda приехал в Салехард, снял видео об окружной столице и пообщался с местным таксистом. В опубликованном ролике тот рассказал о проблемах муниципалитета.

«Уровень жизни раньше был лучше. Зарплаты падают. Тут должны быть идеальные дороги. Дома деревянные, которые каждый год падают. А бюджет огромный у города», — рассказал таксист.

Блогер спросил у него, куда уходят деньги. На что мужчина ответил: «Надо у них спросить». Турист из Италии общался на русском языке. В мэрии Салехарда отказались комментировать ситуацию.

В видео также были показаны и положительные моменты. Блогера восхитили теплые остановки, цветные дома и вызвал много эмоций памятник Ленину в центре города.

Видео: YouTube-канал DaveLegenda