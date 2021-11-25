25 ноября 2021
24 ноября 2021

В блоге итальянского туриста таксист рассказал о проблемах ЯНАО. «Тут должны быть идеальные дороги»

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие чартерных рейсов в Тюмень. Тюмень, такси, таксист
Блогер из Италии приехал в Салехард Фото:

Итальянский блогер, автор Youtube-канала Dave Legenda приехал в Салехард, снял видео об окружной столице и пообщался с местным таксистом. В опубликованном ролике тот рассказал о проблемах муниципалитета.

«Уровень жизни раньше был лучше. Зарплаты падают. Тут должны быть идеальные дороги. Дома деревянные, которые каждый год падают. А бюджет огромный у города», — рассказал таксист.

Блогер спросил у него, куда уходят деньги. На что мужчина ответил: «Надо у них спросить». Турист из Италии общался на русском языке. В мэрии Салехарда отказались комментировать ситуацию.

В видео также были показаны и положительные моменты. Блогера восхитили теплые остановки, цветные дома и вызвал много эмоций памятник Ленину в центре города.

Видео: YouTube-канал DaveLegenda

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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