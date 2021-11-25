Квартиры в центре Екатеринбурга резко подорожали

С 1 ноября квадратный метр в центре Екатеринбурга подорожал на 2756 рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Квадратный метр в квартирах, выставленных на продажу в центре Екатеринбурга, значительно выросл в цене за ноябрь. Соответствующие данные предоставил аналитический центр Уральской Палаты Недвижимости (УПН).

«Объекты в центре, средняя стоимость которых выросла на 3,3%, обойдутся по 121 097 руб./кв. м», — сообщается в отчете УПН. Таким образом, с 1 ноября квадратный метр подорожал на 2756 рублей.

По данным палаты, это связано с ростом спроса на жилье в центре Екатеринбурга — при 3,7 тыс. предложений в городе всего 350 квартир находятся в центре. Активно цены на вторичное жилье в центре Екатеринбурга начали расти с прошлой осени: с ноября по декабрь 2020 года цена поднялась с суммы 101,5 тыс. руб./кв.м до 107 тыс. руб./кв. м.

Ранее сообщалось о том, что Екатеринбург находится на втором месте по росту цен на жилье среди российских городов. И по мнению риэлтора Павла Боровикова, такая тенденция продолжится до 2023 года.