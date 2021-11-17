Риелторы: цены на недвижимость продолжат расти до 2023 года

Следующее падение цен на недвижимость будет не раньше 2023 года Фото: Анна Майорова © URA.RU

Цены на недвижимость в России продолжат расти до 2023 года. Таким мнением с URA.RU поделился риелтор Павел Боровиков.

«В перспективах в большом будущем цена все равно будет расти. В краткосрочных моментах спад возможет, цена не может расти линейно. По моим ощущениям, следующий год не должен быть годом сильного роста. Циклы падения цен идут условными четырехлетками. То есть в 2023 году, теоретически мы сможем увидеть снижение. До этого рынок будет подрастать все равно», — сказал Павел Боровиков.

По его словам, в следующем году цены на жилье в сторону снижения будут двигать падение доходов россиян и увеличение предложения. В сторону роста — высокая себестоимость строительства и инфляция. «Вероятнее всего, в следующем году цены останутся, как есть, менее вероятно, что вырастут и самая маленькая вероятность, что упадут», — считает риелтор.

Гендиректор Российской гильдии риелторов, руководитель службы контроля качества «Релайт-Недвижимость» Константин Барсуков сообщил, что более привлекательные цены на рынке недвижимости еще можно увидеть. «Динамика роста цен однозначно замедлится. Уже сейчас мы видим тестирование крупнейшими застройщиками дисконтов на фоне „Черной пятницы“ под предлогом распродаж. Скидка — 5-10%. Если спрос будет хороший, то, скорее, всего эти акции продолжатся. Официально, цену никто снижать не будет», — подчеркнул эксперт.

Ранее президент саморегулируемой организации «Региональная ассоциация оценщиков» Кирилл Кулаков заявил, что россиянам, планирующим покупку недвижимости в ближайшее время, не стоит откладывать. По его мнению, конец осени — правильное время для реализации подобных планов.