На выходных в ЯНАО похолодает

Выходные в ЯНАО будут морозными Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На выходных в ЯНАО температура воздуха понизится до -32 градусов. В некоторых районах будут осадки в виде снега. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС.

Атмосферное давление будет падать до воскресенья, 28 ноября, а после начнет расти. В отдельных районах ожидается изморозь. Синоптики прогнозируют ветер, его скорость будет от пяти до 10 метров в секунду и не изменится на протяжении всех выходных.

В некоторых районах в воскресенье ожидается температура воздуха до -14 градусов. А уже в понедельник ночью она опять упадет до -33 градусов. Также прогнозируется переменная облачность.

На рабочей неделе в ЯНАО было до -25 градусов. А также в некоторых районах дул сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду.