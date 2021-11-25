25 ноября 2021
24 ноября 2021

На выходных в ЯНАО похолодает

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, зима, ветер, мороз, холод
Выходные в ЯНАО будут морозными Фото:

На выходных в ЯНАО температура воздуха понизится до -32 градусов. В некоторых районах будут осадки в виде снега. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС.

Атмосферное давление будет падать до воскресенья, 28 ноября, а после начнет расти. В отдельных районах ожидается изморозь. Синоптики прогнозируют ветер, его скорость будет от пяти до 10 метров в секунду и не изменится на протяжении всех выходных.

В некоторых районах в воскресенье ожидается температура воздуха до -14 градусов. А уже в понедельник ночью она опять упадет до -33 градусов. Также прогнозируется переменная облачность.

На рабочей неделе в ЯНАО было до -25 градусов. А также в некоторых районах дул сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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