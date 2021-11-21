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Жителей ЯНАО ждет морозная рабочая неделя

© Служба новостей «URA.RU»
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В ЯНАО ожидается штормовой ветер Фото:

На протяжении всей недели на Ямале будет понижаться температура воздуха. В четверг, 25 ноября, столбик термометра достигнет отметки в -25 градусов. Об этом сообщает Обь-Иртышское УГМС.

Во вторник, 23 ноября, ночью синоптики прогнозируют штормовой ветер в некоторых районах округа, порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду. Температура воздуха в этот день — до -15 градусов, местами будет до -5.

Также синоптики отмечают, что с середины недели начнет расти атмосферное давление. Также прогнозируются осадки в виде небольшого снега и только во вторник в некоторых районах ожидается умеренный снегопад.

Выходные в ЯНАО были более холодными. Температура воздуха в регионе опускалась до -35 градусов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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