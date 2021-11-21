Жителей ЯНАО ждет морозная рабочая неделя

В ЯНАО ожидается штормовой ветер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На протяжении всей недели на Ямале будет понижаться температура воздуха. В четверг, 25 ноября, столбик термометра достигнет отметки в -25 градусов. Об этом сообщает Обь-Иртышское УГМС.

Во вторник, 23 ноября, ночью синоптики прогнозируют штормовой ветер в некоторых районах округа, порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду. Температура воздуха в этот день — до -15 градусов, местами будет до -5.

Также синоптики отмечают, что с середины недели начнет расти атмосферное давление. Также прогнозируются осадки в виде небольшого снега и только во вторник в некоторых районах ожидается умеренный снегопад.

Выходные в ЯНАО были более холодными. Температура воздуха в регионе опускалась до -35 градусов.