Правительство: шесть регионов РФ близки к отмене QR-кодов

Татьяна Голикова перечислила регионы с коллективным иммунитетом выше 70% Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России, на данный момент, есть шесть регионов, где коллективный иммунитет к коронавирусу превышает 70%. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«У нас есть регионы-лидеры, где показатель коллективного иммунитета выше 70%. Это Севастополь, Чукотка, Тыва, Московская область и Москва, Карелия. Призываем другие субъекты подтягиваться к этим субъектам и в целом стремиться к цифре 80%», — сказала Голикова, слова которой приводит оперштаб по борьбе с COVID.

Вице премьер России отметила, что россиянам необходимо не только вакцинироваться, но и своевременно ревакцинироваться. «Сейчас есть все возможности, чтобы сделать бесплатно прививку, провести новогодние праздники спокойно», — подчеркнула она.

Ранее директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что система QR-кодов должна работать, пока уровень коллективного иммунитета в России не достигнет 80%. Он уверен, что если будет осуществляться жесткий контроль за наличием QR-кодов, то в течение двух месяцев большинство россиян поставит прививку.