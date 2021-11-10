Вице-премьер РФ озвучила новые цифры для коллективного иммунитета

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что для эффективной борьбы с COVID необходим коллективный иммунитет 90-95%. По ее словам, пока что власти оставляют планку в 80%.
«Чтобы достичь коллективного иммунитета в 80%, нужно уже сейчас привить порядка 22 миллиона человек и ревакцинировать порядка 9 миллионов человек. Все россияне, у которых нет медотвода от вакцинации от COVID, должны ее пройти», — сказала Голикова на совещании с президентом России Владимиром Путиным. Трансляция ведется на канале «Россия 24».
Вице-премьер уточнила, что последние три недели в РФ отмечается снижение темпов распространения COVID. «На сегодняшний день уровень коллективного иммунитета в среднем по стране составляет 48,4%», — подытожила она.
Ранее директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что система QR-кодов должна работать, пока уровень коллективного иммунитета в России не достигнет 80%. Он уверен, что если будет осуществляться жесткий контроль за наличием QR-кодов, то в течение двух месяцев большинство россиян поставит прививку.
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