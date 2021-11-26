СК завел уголовное дело после гибели горняков в шахте в Кузбассе

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Открытие шахты Черемуховская Глубокая. Североуральск, тоннель, электровоз
Шахту «Листвяжная» в Кузбассе планируют восстановить после ликвидации последствий ЧС Фото:
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В пожаре на шахте в Кузбассе погибли рабочие

Сотрудники Следственного комитета предъявили обвинение пяти фигурантам уголовного дела об аварии в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Власти Кузбасса планируют возобновить ее работу после ликвидации последствий ЧС.

«Директору шахты Сергею Махракову, его первому заместителю Андрею Молостову, начальнику участка Сергею Герасименку инкриминируется совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 217 УК РФ. Главным государственным инспекторам Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергею Винокурову и Вячеславу Семыкину — по части 3 статьи 293 УК РФ», — передает ТАСС слова официального представителя СК РФ Светланы Петренко.

По словам губернатора региона Сергея Цивилева, все горняки хотят, чтобы шахта продолжала работать. «Наша задача — заниматься поиском погибших и сделать так, чтобы потом возможно было шахту ввести в эксплуатацию», — сказал Цивилев.

Ранее число пострадавших при аварии в шахте выросло до 63. Причиной аварии стал выброс метана. В результате трагедии погибло 52 человека, сообщает агентство Nation News. Следственный комитет РФ возбудил дело о халатности сотрудников Ростехнадзора, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
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