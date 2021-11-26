В соцсетях возмутились вакцинацией подростков от COVID. «К детям не приближайтесь»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вакцинация. Тюмень, прививка, шприц, вакцина, прививка от гриппа, вакцинация, спутник v, вакцина от коронавируса, прививка от ковид, прививка от covid19, вакцинация от ковид 19, вакцинация covid19, вакцина от ковид
Подростковая вакцина от COVID может поступить в гражданский оборот через три недели Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Министр здравоохранения Михаил Мурашко выступил сегодня с заявлением о том, что вакцина против коронавируса для несовершеннолетних будет доступна в ближайшее время. В соцсетях данную информацию восприняли по-разному.

Некоторые россияне поддерживают новую вакцину и готовы привить своих детей от COVID. А кто-то наоборот, не доверяют препарату и советуют «остановиться на подопытных мышках».

Родители не хотят ставить прививки детям
Некоторые россияне сравнили прививку от коронавируса и вред от употребления чипсов
А некоторые обещают «поймать мышек для опытов», чтобы не прививать детей
Кто-то активно поддерживает вакцинацию от COVID для подростков
Некоторые категорически отказываются прививать своих детей от COVID
Вакцинацию подростков в соцсетях называют бредом

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...