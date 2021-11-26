Подростковая вакцина от COVID может поступить в гражданский оборот через три недели

Подростковая вакцина от COVID может поступить в гражданский оборот через три недели Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Министр здравоохранения Михаил Мурашко выступил сегодня с заявлением о том, что вакцина против коронавируса для несовершеннолетних будет доступна в ближайшее время. В соцсетях данную информацию восприняли по-разному.

Некоторые россияне поддерживают новую вакцину и готовы привить своих детей от COVID. А кто-то наоборот, не доверяют препарату и советуют «остановиться на подопытных мышках».

Некоторые россияне сравнили прививку от коронавируса и вред от употребления чипсов

А некоторые обещают «поймать мышек для опытов», чтобы не прививать детей