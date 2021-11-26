Подростковая вакцина от COVID может поступить в гражданский оборот через три недели
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
Министр здравоохранения Михаил Мурашко выступил сегодня с заявлением о том, что вакцина против коронавируса для несовершеннолетних будет доступна в ближайшее время. В соцсетях данную информацию восприняли по-разному.
Некоторые россияне поддерживают новую вакцину и готовы привить своих детей от COVID. А кто-то наоборот, не доверяют препарату и советуют «остановиться на подопытных мышках».
Родители не хотят ставить прививки детям
Некоторые россияне сравнили прививку от коронавируса и вред от употребления чипсов
А некоторые обещают «поймать мышек для опытов», чтобы не прививать детей
Кто-то активно поддерживает вакцинацию от COVID для подростков
Некоторые категорически отказываются прививать своих детей от COVID
Вакцинацию подростков в соцсетях называют бредом
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