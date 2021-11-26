Россия ограничила въезд гражданам девяти стран

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Первый день Московского авиакосмического салона МАКС-2021. Московская область, Жуковский, самолет, сухой, мс-310
Гражданам 9 африканских стран и Гонконга запретили перелеты в РФ Фото:
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Коронавирус COVID-19

С 28 ноября Россия ограничит въезд иностранных граждан из девяти африканских стран и китайского Гонконга. Временное закрытие границ связано с распространением нового штамма коронавируса, сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

«с 00:00 28 ноября 2021 года ограничить въезд на территорию России иностранных граждан, проживающих на территории Южно-Африканской Республики, Республики Ботсвана, Королевства Лесото, Республики Намибия, Республики Зимбабве, Республики Мозамбик, Республики Мадагаскар, Королевства Эсватини, Объединенной Республики Танзания, Специального административного района Гонконг, и иностранных граждан, находящихся на указанных территориях в течение последних 10 дней», — указано в решении оперштаба на сайте правительства РФ.

Также Россия продлила до 1 февраля 2022 года приостановку авиасообщения с Танзанией, уточняет RT. В документе также указано, что россияне, прибывшие из других стран, должны пройти экспресс-тестирование на коронавирус.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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