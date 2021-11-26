На «Госуслугах» можно подать заявление на пенсионное страхование

«Госуслуги» анонсировали новую функцию Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Заявление на обязательное пенсионное страхование (ОПС) теперь можно подать на «Госуслугах». Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда РФ.

«В настоящее время ведутся работы по переводу всех услуг в режим одного окна — через единый портал предоставления государственных и муниципальных услуг. Заявления о добровольном вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию и о их прекращении также можно будет подавать через портал «Госуслуги», — рассказали в министерстве, сообщили в ТАСС. Проект приказала подготовлен и размещен на общественное обсуждение Минтрудом России.

До этого ОПС можно было подать через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России (ПФР). Кроме того, поскольку авторизация в личном кабинете ПФР ведется через портал «Госуслуг», пользователи личного кабинета на сайте ПФР также зарегистрированы и пользуются «Госуслугами».

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ анонсировало новую версию мобильного приложения «Госуслуги». В начале ноября наблюдались сбои в работе — на портале стала недоступна услуга получения и оформления QR-кодов.