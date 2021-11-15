Россиянам представят новые «Госуслуги»

В России перезапустят сервис «Госуслуги». Информацию об этом сообщило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
«Минцифры анонсировало новую версию мобильного приложения „Госуслуги“. Она ожидается в конце этого — начале следующего года», — передает РИА «Новости».
В начале ноября на сайте «Госуслуг» три дня подряд — 9, 10, и 11 числа наблюдались сбои в работе. В Минцифры заявили о рекордной атаке на сервис для россиян.
В последний из сбоев на «Госуслугах» у россиян начали массового аннулироваться QR-коды о вакцинации от COVID-19. Пользователи приложения сообщили, что их коды оказались просроченными, дополняют
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