Россиянам представят новые «Госуслуги»

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Обновленный сервис представят россиянам в начале 2022 года Фото:
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В России повсеместно введут QR-коды

В России перезапустят сервис «Госуслуги». Информацию об этом сообщило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

«Минцифры анонсировало новую версию мобильного приложения „Госуслуги“. Она ожидается в конце этого — начале следующего года», — передает РИА «Новости».

В начале ноября на сайте «Госуслуг» три дня подряд — 9, 10, и 11 числа наблюдались сбои в работе. В Минцифры заявили о рекордной атаке на сервис для россиян.

В последний из сбоев на «Госуслугах» у россиян начали массового аннулироваться QR-коды о вакцинации от COVID-19. Пользователи приложения сообщили, что их коды оказались просроченными, дополняют NEWS.RU. Вся эта ситуация была связана с техническими работами, объяснили в Министерстве здравоохранения РФ. После этого происшествия срок, по которому можно пользоваться QR-кодами, вернули обратно для каждого гражданина, пишет «Пятый канал».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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