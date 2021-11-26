Политолог оценил планы Зеленского выдвинуться на второй срок

Андрей Золотарев рассказал о желании Зеленского баллотироваться на второй срок Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

У Владимира Зеленского есть желание баллотироваться на второй срок, но решение будет приниматься позже. Такие выводы сделал руководитель украинского аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

«Пока не стало ничего яснее относительно второго срока Зеленского. Я вижу, что желание есть, но, как говорится, и хочется, и колется. Собственно, Зеленский понимает всю проблематичность нынешней ситуации. Но шансы переизбраться у него, хоть и тающие, но остаются. Но, очевидно, решение пока не принято», — сообщил политолог РИА «Новости».

По его мнению, если Зеленскому удастся пройти зиму без больших потерь, тогда можно будет всерьез рассуждать. Он также напомнил, что Запад не приемлет второго выдвижения Зеленского на должность президента.

Золотарев ранее предрек досрочную отставку украинского президента. По его словам, есть ряд косвенных признаков, которые говорят о раннем уходе Владимира Зеленского с поста главы государства.