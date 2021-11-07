Политолог предрек досрочную отставку Зеленского

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, поднятая рука, два перста, зеленский владимир
Владимира Зеленского могут отправить в отставку досрочно, считает политолог Андрей Золотарев Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский имеет все шансы досрочно отправиться в отставку. Этому могут способствовать несколько факторов, заявил украинский политолог Андрей Золотарев.

«Все будет идти к тому, что Зеленскому могут организовать даже досрочный уход. Есть ряд косвенных признаков», — цитирует слова Золотарева издание «Украина.ру». По мнению политолога, ударить по позициям Зеленского в ближайшее время могут веерные отключения электричества и повышение тарифов.

Лидер фракции «Батькивщина» в Верховной Раде Юлия Тимошенко ранее заявила, что Киев сам виноват в энергетическом кризисе в стране. По ее словам, происходящее может привести Украину к банкротству.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...