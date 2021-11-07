Политолог предрек досрочную отставку Зеленского

Владимира Зеленского могут отправить в отставку досрочно, считает политолог Андрей Золотарев Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский имеет все шансы досрочно отправиться в отставку. Этому могут способствовать несколько факторов, заявил украинский политолог Андрей Золотарев.

«Все будет идти к тому, что Зеленскому могут организовать даже досрочный уход. Есть ряд косвенных признаков», — цитирует слова Золотарева издание «Украина.ру». По мнению политолога, ударить по позициям Зеленского в ближайшее время могут веерные отключения электричества и повышение тарифов.

Лидер фракции «Батькивщина» в Верховной Раде Юлия Тимошенко ранее заявила, что Киев сам виноват в энергетическом кризисе в стране. По ее словам, происходящее может привести Украину к банкротству.