Политологи увидели пропасть между Зеленским и украинским народом

По словам политсилы, Зеленский перестал понимать желания и интересы народы Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

«Оппозиционная платформа — За жизнь» ужаснулась возникшей пропастью между действиями президента Украины Владимиром Зеленским и интересами народа страны. Об этом партия заявила на сайте политсилы после пресс-марафона президента Украины Владимира Зеленского.

«В.Зеленский провел пресс-марафон, после которого стало ясно, почему власть теряет доверие людей. Граждане хотели услышать от Президента ответы на то, как будет преодолен энергетический кризис, побеждена инфляция, когда в Украину вернется мир. Вместо этого страна увидела политический балаган, построенный на угрозах, давлении и манипуляциях», — такие слова пишет партия на сайте. Участники «Оппозиционной платформы» в своем письме подчеркнули, что «констатируют наличие глубокой пропасти меду действиями власти и интересами украинского народа».

В политсиле считают, что глава государства демонстрировал полное удовлетворение своими решениями и действиями его команды. Однако он не сильно расстроен ни ростом цен и тарифов, ни веерными отключениями электроэнергии, ни безработицей и нищетой людей. В партии считают, что Зеленского и его команду волнует лишь то, как удержаться у власти, а тот, кто не разделяет этого желания, автоматически становятся врагами. По словам оппозиционеров, нынешняя украинская власть не будет решать проблемы людей и уж тем более исправлять ошибки, которые не признает.

Ранее экс-депутат Верховной Рады Олег Ляшко выступил с требованием завести уголовное дело на Владимира Зеленского по статье «Госизмена». По его мнению, «антиукраинская политика Зеленского привела к энергетической капитуляции Украины перед Кремлем».