Зеленского обвинили в госизмене

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, инаугурация, зеленский владимир
По мнению экс-депутата Рады, Зеленский нанес огромный ущерб стране импортом электроэнергии Фото:

На президента Украины Владимира Зеленского просят завести уголовное дело по статье «Госизмена» и двум другим статьям. С таким требованием выступил экс-депутат Верховной Рады Олег Ляшко.

«Требую от правоохранителей нарушить уголовное производство в отношении Зеленского за государственную измену, коррупцию и злоупотребление должностными полномочиями. Антиукраинская политика Зеленского привела к энергетической капитуляции Украины перед Кремлем», — написал Олег Ляшко на своей странице в Facebook.

Бывший депутат уже подал соответствующее заявление в правоохранительный органы. Политика возмущает, что Украина потеряла миллиарды долларов на импорте электроэнергии.

Ранее на Украине отказались от российской и белорусской электроэнергии. Бывший министр финансов Украины Александр Данилюк предрек «веерное отключение» электричества стране. В Верховной Раде заявили о неадекватном восприятии энергетической ситуации страны украинского лидера Владимира Зеленского

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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