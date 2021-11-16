Зеленского обвинили в госизмене

На президента Украины Владимира Зеленского просят завести уголовное дело по статье «Госизмена» и двум другим статьям. С таким требованием выступил экс-депутат Верховной Рады Олег Ляшко.
«Требую от правоохранителей нарушить уголовное производство в отношении Зеленского за государственную измену, коррупцию и злоупотребление должностными полномочиями. Антиукраинская политика Зеленского привела к энергетической капитуляции Украины перед Кремлем», — написал Олег Ляшко на своей странице в Facebook.
Бывший депутат уже подал соответствующее заявление в правоохранительный органы. Политика возмущает, что Украина потеряла миллиарды долларов на импорте электроэнергии.
Ранее на Украине отказались от российской и белорусской электроэнергии. Бывший министр финансов Украины Александр Данилюк предрек «веерное отключение» электричества стране. В Верховной Раде заявили о неадекватном восприятии энергетической ситуации страны украинского лидера Владимира Зеленского
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