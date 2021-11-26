В Германии нашли способ запустить «Северный поток — 2»

Авторы статьи предположили, что штраф до полумиллиона евро выглядит приемлемым для «Северного потока — 2» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

При определенных обстоятельствах «Северный поток — 2» может запуститься, не дожидаясь сертификации. Об этом сообщается в статье немецкой газеты Handelsblatt.

Как указали источники газеты, раньше трубопроводы вводились в эксплуатацию до того, как их сертифицировали, получая штраф до полумиллиона евро, передает РИА «Новости». «Эта сумма выглядит приемлемой. Инвестиции в строительство „Северного потока — 2“ равняются не менее десяти миллиардам евро», — считают авторы статьи.

Они считают, что с учетом высоких цен на газовом рынке такой вариант вполне может быть «заманчивым» для оператора. «Благодаря этому „Газпром“ сэкономит на выплатах за транзит газа через Украину», — отмечается в публикации. Однако в немецком федеральном сетевом агентстве (BNA) считают предыдущие ситуации «несопоставимыми» с «Северным потоком — 2».

Ранее сообщалось, что в Германии заявили об использовании «Северного потока — 2» в качестве политического инструмента для давления на Украину. На Украине нашли способ заставить Россию продлить транзит газа. Президент США Джо Байден попытался отменить санкции против российского газопровода.