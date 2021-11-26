ОНК: убийцу «колбасного короля» поймали за подготовкой к побегу

Предполагаемого убийцу «колбасного короля» уличили в попытке сбежать из СИЗО Фото: Анна Майорова © URA.RU

Предполагаемый убийца «колбасного короля» Александр Мавриди, находящийся в СИЗО-11 в Ногинске, готовится к еще одному побегу. Для этого он попытался сымитировать самоубийство. Об этом сообщает член Общественной наблюдательной комиссии Московской области (ОНК) Александр Мальцев.

«Со слов администрации, он эту суицидальную активность имитирует — там был какой-то похожий акт на самоубийство. Но в самом СИЗО считают, что это связано с подготовкой к очередному побегу», — поделился Мальцев с РИА «Новости». Он дополнил, что попытка имитации суицида была примерно в октябре—ноябре.

Член ОНК объяснил, что по причине нахождения Мавриди на профилактическом учете как заключенного, склонного к побегу и нарушениям, все его действия списывают на возможные попытки убежать. Он добавил, что предполагаемый убийца находится в спецблоке на двух человек, но в момент попытки имитации самоубийства он был один. По словам Мальцева, Александр Мавриди часто жалуется на здоровье, но в администрации ему не верят и считают это также попыткой совершить побег.

Предполагаемый убийца был задержан 1 ноября 2020 года за обвинение в убийстве владельца компании «Мясная империя» Владимира Маругова, также известного как «мясной король». В августе 2021 года у заключенного уже была попытка сбежать, но его поймали.