Подозреваемый в убийстве «колбасного короля» держал дома пленника

СК продолжает расследование дела Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В доме подозреваемого в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова нашли прикованного к кровати пенсионера. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

«В ходе обыска по месту жительства подозреваемого в квартире в Москве обнаружен пенсионер, прикованный к кровати наручниками, и мужчина, присматривающий за ним», — цитирует RNS сообщение ведомства. Пленник сообщил, что у него вымогали жилье. Следователи предполагают, что подозреваемый мог заниматься мошенничеством с квартирами в столичном регионе.

Сейчас заложник госпитализирован. Возможно, пенсионер был под действием психотропных веществ. Его охранник задержан, выясняется его причастность к другим преступлениям.

Владелец компании «Мясная империя» Владимир Маругов был убит вечером 1 ноября. Двое неизвестных ворвались в баню на территории загородного дома в подмосковной Истре, где бизнесмен находился со своей знакомой. После убийства «колбасного короля» налетчики сбежали на автомобиле. Позже в салоне автомобиля полицейские нашли арбалет, из которого был убит Маругов, черные маски и перчатки.

По данным СМИ, главным подозреваемым в убийстве является бывший сотрудник Маругова, пишет «Национальная служба новостей». Однако источник «Интерфакса» сообщал, что подозреваемый является выходцем из Казахстана, который находится в близких отношениях с бывшей супругой Маругова.

Позже стало известно, что по подозрению в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова был задержан 49-летний Александр Мавриди. Однако он, по версии следствия, выступал лишь исполнителем. Личность заказчика убийства до сих пор остается неизвестной.