Уволенный мэр в Кузбассе объяснился за банкет в день трагедии

В Прокопьевске отмечали вступление в должность нового мэра Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета В пожаре на шахте в Кузбассе погибли рабочие

Уволенный мэр Прокопьевска (Кемеровская область) Вячеслав Старченко назвал фейком видео, снятое на банкете. До этого его отправили в отставку из-за присутствия на торжестве в день трагедии на шахте «Листвяжная».

Ранее стало известно, что в день трагедии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области сотрудники администрации Прокопьевска были на банкете. Торжество было организовано в честь вступления в должность нового мэра Вячеслава Старченко, сообщает «Ридус». Видео в подтверждение этого заснял руководитель новокузнецкого отделения «Движения За правду» Тулиген Адамов. После этого губернатор Кузбасса Сергей Цивилев отправил Старченко в отставку.

«Банкета никакого не было, и меня не было. И торжественных никаких мероприятий по поводу моей инаугурации не было. Вы же видели видео, меня там нет. Там кого угодно можно записать. Я считаю, что это фейк, я там не присутствовал. Хочу, чтобы объективно разобрались. Ни музыки никакой, ни тостов там», — цитирует «Пятый канал» Вячеслава Старченко.

По его словам, видео снял незнакомый ему человек, и он не знает, кто автор ролика. Старченко планирует обратиться в правоохранительные органы и встретиться с Цивилевым, чтобы разобраться в ситуации.

В Кемеровской области на шахте «Листвяжная» 25 ноября начался пожар. Один из горнорабочих рассказал, что случившееся может быть связано с завышенными требованиями начальства по добыче угля, передает Vse42.ru.В момент происшествия внутри находились 285 человек. Умерли 52 человека, в том числе спасатели. Пострадали 63 человека. Президент РФ Владимир Путин посмертно наградил пятерых сотрудников МЧС, которые участвовали в операции по спасению.