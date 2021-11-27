Врач допустил снижение защиты COVID-вакцин из-за «омикрон»-штамма

Ученые еще не изучили эффективность вакцин против нового штамма Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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Терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов не исключает, что вакцины могут быть менее эффективны против нового штамма коронавируса «омикрон». По его словам, вакцины сделаны на основе уханьского варианта.

«Вакцины в любом случае будут эффективны, вопрос, насколько. Вакцины сделаны на основе уханьского штамма. Эволюция вирусов движется в сторону изменения структуры белка, чтобы вакцина на него не действовала. „Дельта“ на 20-30% уменьшил действие. Нужно подождать, чтобы увидеть. Не исключено, что сильнее будет действовать», — сказал URA.RU Владислав Жемчугов.

Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог, вирусолог Максим Скулачев предположил, что степень защищенности вакцинированных может ослабнуть при новом штамме. «Скорее всего, настолько сильных изменений не произошло. Возможно, защита будет просто ослаблена. Во сколько раз упадет степень защищенности вакцинированных — нужно смотреть, проводятся исследования. Степень заразности не очень понятна пока», — заявил он URA.RU.

Ранее в Всемирной организации здравоохранения заявили, что существующие вакцины могут быть малоэффективными против нового штамма коронавируса «омикрон». Ученые предположили, что новый вариант вируса может иметь большую скорость распространения по сравнению с предыдущими штаммами. Специалисты ВОЗ отметили, что на изучение мутации коронавируса уйдет несколько недель.