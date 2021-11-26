26 ноября 2021

ВОЗ признала все вакцины малоэффективными против «Омикрона»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт
По словам экспертов ВОЗ, ранее разработанные вакцины вряд ли спасут от «Омикрона» Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

ВОЗ признала существующие вакцины малоэффективными против нового штамма COVID-19 «Омикрона». Об этом заявили эксперты в ВОЗ.

В ВОЗ пришли к выводу, что вирус B.1.1.529 после целой серии мутаций может влиять на содержание протеина организма. Проблема заключается в том, что существующие сейчас вакцины могут быть не столь эффективны при таком изменении, пишет агентство Reuters.

Помимо этого, ученые предупредили о том, что новый вариант коронавируса может иметь большую скорость распространения, нежели его предшественники. В связи с этим, в ВОЗ предполагают, что новый опасный вариант коронавируса может затронуть большее количество людей — это касается и тех, кто ранее переболел другими штаммами.

Новый штамм «Омикрон» назвали в честь греческой буквы омикрон (O). Специалисты ВОЗ сообщили, что на его изучение потребуется несколько недель, чтобы узнать, что он из себя представляет и чем он опасен для людей.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...