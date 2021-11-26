ВОЗ признала все вакцины малоэффективными против «Омикрона»

По словам экспертов ВОЗ, ранее разработанные вакцины вряд ли спасут от «Омикрона» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

ВОЗ признала существующие вакцины малоэффективными против нового штамма COVID-19 «Омикрона». Об этом заявили эксперты в ВОЗ.

В ВОЗ пришли к выводу, что вирус B.1.1.529 после целой серии мутаций может влиять на содержание протеина организма. Проблема заключается в том, что существующие сейчас вакцины могут быть не столь эффективны при таком изменении, пишет агентство Reuters.

Помимо этого, ученые предупредили о том, что новый вариант коронавируса может иметь большую скорость распространения, нежели его предшественники. В связи с этим, в ВОЗ предполагают, что новый опасный вариант коронавируса может затронуть большее количество людей — это касается и тех, кто ранее переболел другими штаммами.

Новый штамм «Омикрон» назвали в честь греческой буквы омикрон (O). Специалисты ВОЗ сообщили, что на его изучение потребуется несколько недель, чтобы узнать, что он из себя представляет и чем он опасен для людей.