Экономисты назвали первый сигнал к обвалу цен на нефть

Зимой цены на энергоресурсы останутся высокими Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020-2021

Первым сигналом к обвалу мировых цен на нефть станет неудачные переговоры между США и ОПЕК+ по наращиванию добычи углеводородов. Если это произойдет, то стоимость барреля нефти начнет падать в конце декабря 2021 года. Такой прогноз в разговоре с URA.RU дал независимый экономист, аналитик по нефтяному сектору Нарек Авакян.

«Сигналом станет, если Штаты и ОПЕК+ не договорятся. Если договорятся, то цены на нефть начнут падать весной и наращивания добычи не будет. По крайней мере, какого-то кардинального наращивания не будет. И тогда цены будут падать по рыночным условиям, то есть, после зимнего сезона, когда спроса и необходимости в классической энергии такого большого уже нет. Если не договорятся, то цены начнут падать, наверно, в конце декабря.», — сказал Нарек Авакян.

Аналитик отметил, что зимой цены на энергоресурсы еще останутся высокими. «Этой зимой энергоносители будут еще дорогими, потому что Европа не успела как следует запастись газом. Газ из-за этого стал очень дорогим. Многие из-за этого переходят на другие виды энергии, в первую очередь, на нефть. Поэтому нефть будет зимой оставаться дорогой», — объяснил он.

Президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой в разговоре с URA.RU отметил, что несколько стран, во главе с США, также могут повлиять на мировые цены на нефть. «Если одновременно Япония, Китай, Южная Корея, США проведут некие сырьевые интервенции на рынке, то мы можем увидеть некоторое снижение, но по сравнению с объемами поставки нефти на рынок ОПЕК+, Саудовской Аравии, России я не вижу перспектив какой-то серьезной корректировки цен на нефть», — подчеркнул собеседник агентства.