В Центре Гамалеи объяснили быстрое создание вакцины от COVID

Создание вакцины от COVID-19 вышло быстрым благодаря наработанной методологии Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

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Вакцина от COVID-19 была создана за несколько месяцев, поскольку для появления подобных препаратов уже существовали молекулярно-генетические платформы. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал профессор, завотделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Бутенко.

«Для этой вакцины были подготовлены и существовали молекулярно-генетические платформы, то есть, сама молекулярно-генетическая методология была известна. Просто оставалось соединить компоненты. В случае „Спутника V“, в качестве вектора — аденовирус-26 и аденовирус-5. Их соединили в генно-инженерную конструкцию, чтобы она продуцировала у привитых людей защитные тела против коронавируса», — сказал Александр Бутенко.

Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с URA.RU отметил, что такой подобный метод создания вакцин существовал с 80-х годов прошлого века. «Вакцинное дело очень консервативное. Заменить одну вакцину другой очень сложно, поэтому методы были отработаны. Их не применяли, потому что были старые вакцины, а заменять их достаточно сложно. Когда возникла эта эпидемия, пошли в ход эти методы, которые были отработаны с 80-х годов», — заявил собеседник URA.RU.

Ученые, создавшие вакцину от COVID, имели большой опыт, добавил Альтштейн. «Они делали вакцину для профилактики Эболы, против MERS-варианта коронавируса, который нашли на Ближнем Востоке в 2012—2013 годах. И сделать новую вакцину технологически уже не составляло большого труда. А дальше пошли испытания, которые показали, что она приемлема, вызывает образование антител, защищает. Дает побочки, но вполне приемлемые. На это не нужно было несколько лет», — подчеркнул профессор.