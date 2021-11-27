Экс-советник Трампа: НАТО нужно забрать к себе соседей России

США и НАТО должны показать, что они все еще живы после вывода войск из Афганистана, заявил Джон Болтон Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россия «прощупывает серую зону» к востоку от НАТО, в которую входят Украина, Беларусь, Молдавия и Закавказье, заявил бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. По его мнению, Североатлантическому альянсу нужно четко определить, какие страны он готов принять, чтобы ослабить влияние Москвы на них.

«Москва исследует всю „серую зону“ между восточной границей НАТО и западной границей России: не только Украину и Беларусь, но также Молдову и республики Кавказа. „Замороженный конфликт“ Молдовы с созданной Россией Приднестровской республикой; Продолжающаяся оккупация Россией двух грузинских провинций; и недавнее проазербайджанское вмешательство Москвы в ее конфликт с Арменией — все это демонстрирует гегемонистскую или откровенно аннексионистскую политику Кремля, охватывающую шесть государств серой зоны», — написал Джон Болтон в статье для издания 19fortyfive.

По мнению экс-советника президента США, Вашингтон и НАТО должны перейти к наступательным действиям. Болтон одобрил наращивание военной помощи Украине, бойкотирование газопровода «Северный поток — 2» и санкции, но посчитал их недостаточными. По мнению политика, США и НАТО стоит распутывать «замороженные конфликты» постсоветского пространства и устранять другие препятствия, которые мешают странам «серой зоны» войти в альянс.

Болтон предложил недвусмысленно донести до Москвы намерения Запада в регионе. Он отметил, что НАТО нужно доказать, что альянс все еще жив после «катастрофического вывода войск» из Афганистана.

Ранее издание Bloomberg сообщило, что американские военные ожидают вторжения России на Украину в январе. До этого момента операция будет невозможна из-за большого количества грязи на местности, считает разведка США. В Службе внешней разведки РФ заявили, что информация Вашингтона о вторжении России на Украину является ложной.