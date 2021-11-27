Посол РФ в Вашингтоне: 27 дипломатов с семьями выгоняют из США

Вашингтон выгоняет российских дипломатов из страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU

США выгоняет из страны 27 российских дипломатов с их семьями. Об том сообщил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Дипломатов наших [в США] выгоняют. 30 января от нас уедет большая группа моих товарищей — 27 человек с семьями, а 30 июня уедет аналогичное количество отсюда», — поделился Антонов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

По словам российского посла, у жен дипломатов отбирают аккредитацию, детям не дают визы. Он назвал это политикой по разъединению семей российских дипломатов, несмотря на то, что США выступают за бережное отношение к семейным традициям. Посол отметил, что россиян по-прежнему считают противниками США, а атмосфера в стране пропитана русофобией. Кроме того, по словам Анатолия Антонова, сейчас между США и Россией односторонние отношения, так как Вашингтон в переговорах с РФ обсуждает только те вопросы, которые вызывают интерес лично у него.

В декабре этого года сенат США попросил президента страны Джо Байдена выслать 300 российских дипломатов, если Россия откажется расширять американскую дипмиссию. Марко Рубио добивался расширения штата посольства США в Москве.