27 ноября 2021

Посол РФ в Вашингтоне: 27 дипломатов с семьями выгоняют из США

© Служба новостей «URA.RU»
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Флаги. Санкт-Петербург, американский флаг, флаг сша, флаг америки
Вашингтон выгоняет российских дипломатов из страны Фото:

США выгоняет из страны 27 российских дипломатов с их семьями. Об том сообщил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Дипломатов наших [в США] выгоняют. 30 января от нас уедет большая группа моих товарищей — 27 человек с семьями, а 30 июня уедет аналогичное количество отсюда», — поделился Антонов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

По словам российского посла, у жен дипломатов отбирают аккредитацию, детям не дают визы. Он назвал это политикой по разъединению семей российских дипломатов, несмотря на то, что США выступают за бережное отношение к семейным традициям. Посол отметил, что россиян по-прежнему считают противниками США, а атмосфера в стране пропитана русофобией. Кроме того, по словам Анатолия Антонова, сейчас между США и Россией односторонние отношения, так как Вашингтон в переговорах с РФ обсуждает только те вопросы, которые вызывают интерес лично у него.

В декабре этого года сенат США попросил президента страны Джо Байдена выслать 300 российских дипломатов, если Россия откажется расширять американскую дипмиссию. Марко Рубио добивался расширения штата посольства США в Москве.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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