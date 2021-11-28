В России за сутки от коронавируса умерли 1 224 человека

В России коронавирусом заболели 33 548 человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За прошедшие сутки в России от коронавируса скончались 1 224 человека. Об этом сообщили в федеральном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 33 548 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 127 (6,3%) без клинических проявлений», — сообщили в оперштабе. За прошедшие сутки умерли 1 224 россиян. За все время пандемии скончались 272 755 человек.

Днем ранее от коронавируса умерли 1 239 человек за сутки. Заболели 33 946 россиян, а выздоровели 36 494 пациентов. К концу года смертность от коронавируса в России превысит один миллион человек, такой прогноз сделал в разговоре с URA.RU иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков. Это если считать с апреля 2020 года, уточнил он.