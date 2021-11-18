С апреля 2020 года по декабрь 2021 смертность в РФ от COVID-19 превысит 1 млн человек Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

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К концу 2021 года смертность от COVID-19 в РФ превысит один миллион человек. Такое мнение в беседе с URA.RU высказал иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков.

«Уже гарантировано, что до конца декабря 2021 года избыточная смертность в России от COVID-19 будет больше одного миллиона человек, это если считать с апреля 2020 года. А у нас всего 146 млн граждан, если судить по данным прошлой переписи населения», — подчеркнул Николай Крючков.

В беседе с URA.RU врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что таких высоких цифр по смертности как от COVID-19 не было за всю историю пандемий. «Насколько мне известно, в истории нашей страны за подобный период не было еще таких цифр. Были пандемии, вызванные чумой, оспой, русским гриппом в 1889-90 годы, сыпным тифом в годы Гражданской войны 1918-21 года, когда одномоментно смертность была очень высока. Эпидемия туберкулеза до сих пор продолжается и за всю более чем столетнюю историю наблюдений от туберкулеза в России умерло больше миллиона человек. Если говорить о смертности от одного единственного заболевания за один год, то цифра колоссально высока», — объяснил он.

В России установлен новый антирекорд по коронавирусу. По данным оперативного штаба, за сутки в стране скончался 1251 человек. В 85 регионах выявлено, в целом, 37374 новых случаев заражения.