В России от коронавируса скончались 1 239 человек за сутки

Суточная смертность от коронавируса на 27 ноября составила 1 239 человек. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. Новых заболевших зафиксировано 33 946.
«1 239 человек», — указано в сообщении оперштаба. Общее число смертей достигло 271 531 за время пандемии.
Лидером по новым случаям остается Москва (3430). На втором месте Санкт-Петербург (1879), третья — Московская область (1867).
Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что существующие ПЦР-тесты способны распознавать новый вариант коронавируса «омикрон». Такую информацию передает RT.
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