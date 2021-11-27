В России от коронавируса скончались 1 239 человек за сутки

Число заболевших за сутки превысило 33 тысячи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Суточная смертность от коронавируса на 27 ноября составила 1 239 человек. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. Новых заболевших зафиксировано 33 946.

«1 239 человек», — указано в сообщении оперштаба. Общее число смертей достигло 271 531 за время пандемии.

Лидером по новым случаям остается Москва (3430). На втором месте Санкт-Петербург (1879), третья — Московская область (1867).

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что существующие ПЦР-тесты способны распознавать новый вариант коронавируса «омикрон». Такую информацию передает RT.