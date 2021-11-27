27 ноября 2021
26 ноября 2021

Противники QR-кодов требуют ответа от свердловского санврача

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Собравшиеся на пикете просят объяснить, на чем основано утверждение об эффективности препаратов от коронавируса Фото:
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Подписи под письмом к главному санитарному врачу Свердловской области Дмитрию Козловских собирают во время пикета против QR-кодов, который проходит в Екатеринбурге. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«Понять, кто собирает подписи, довольно сложно. Все молчат. Собирает их какой-то мужчина, который как только видит, что к нему подходят журналисты, разворачивается и уходит. Но у стола организаторов пикета сообщили, что подписи собирает „РодНадзор“ для Козловских. Но организаторы „Роднадзора“ сообщили, что собирают подписи не они», — передает корреспондент URA.RU.

Согласно тексту письма, которое есть в распоряжении URA.RU, обратившиеся требуют разъяснить, на чем основано утверждение об эффективности препаратов от коронавируса. Также людей интересует, почему наличие антител не является показанием для медотвода, кто несет ответственность за осложнения после вакцинации и др.

Согласованный пикет против QR-кодов проходит в Екатеринбурге 28 ноября. Это не первое подобное мероприятие в городе. 13 ноября организация «РодНадзор» также проводила аналогичную акцию, в которой приняли участие порядка сорока человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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