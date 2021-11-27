27 ноября 2021
26 ноября 2021
25 ноября 2021

В Миассе в автосервисе взорвалась иномарка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Автосервис. СТО. Мегион, ремонт машины, инструменты, автосервис, сто, детали, механик, автослесарь
Во время хлопка внутри сервиса находился мужчина Фото:

Жители Миасса сообщают 28 ноября о взрыве в автосервисе, расположенном в одном из гаражных кооперативов города. Как сообщили URA.RU в пресс-центре ГУ МЧС по Челябинской области, в результате утечки газового оборудования произошел хлопок.

«Автомобиль Renault стоял внутри гаража. Открытого горения не было. Пострадал мужчина 38 лет», — уточнили в пресс-центре.

В пресс-центре добавили, что мужчина получил незначительные ожоги. Его увезли на медосмотр. По результатам будет понятно, понадобится госпитализация или нет.

На фото, выложенном в паблике «Инцидент Миасс» соцсети «ВКонтакте» видно, что в результате ЧП у здания автосервиса снесло двери. Центр расположен на объездной дороге вокруг города.

Хлопок произошел, предположительно, из-за утечки газа

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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