Во время хлопка внутри сервиса находился мужчина Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Жители Миасса сообщают 28 ноября о взрыве в автосервисе, расположенном в одном из гаражных кооперативов города. Как сообщили URA.RU в пресс-центре ГУ МЧС по Челябинской области, в результате утечки газового оборудования произошел хлопок.

«Автомобиль Renault стоял внутри гаража. Открытого горения не было. Пострадал мужчина 38 лет», — уточнили в пресс-центре.

В пресс-центре добавили, что мужчина получил незначительные ожоги. Его увезли на медосмотр. По результатам будет понятно, понадобится госпитализация или нет.

На фото, выложенном в паблике «Инцидент Миасс» соцсети «ВКонтакте» видно, что в результате ЧП у здания автосервиса снесло двери. Центр расположен на объездной дороге вокруг города.

Хлопок произошел, предположительно, из-за утечки газа ВКонтакте