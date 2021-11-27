По версии Орзалиева школьницу из Нижневартовска избили из-за того, что она «кавказской национальности» (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Представитель главы Чечни Рамзана Кадырова в ХМАО Адлан Орзалиев обвинил школьников из Нижневартовска в нападении на 13-летнюю девочку на почве межнационального конфликта. Об этом Орзалиев рассказал в видеообращении к губернатору Югры Наталье Комаровой в социальной сети Instagram.

«В Нижневартовске произошло избиение несовершеннолетней девочки-чеченки 13 лет по национальному признаку по предварительному сговору. Девочку унижали, оскорбляли, плевали на нее. Пострадавшая находится в больнице с разбитым носом и сотрясением мозга», — заявил Орзалиев. Представитель Кадырова заявил, что пострадавший ребенок до сих пор не может встать и находится в шоковом состоянии. Орзалиев требует, чтобы правоохранительные органы привлекли к ответственности нападавших и их родителей.

По сообщению источника URA.RU в правоохранительных органах, конфликт не имел подоплеки в виде ненависти по национальному признаку, а носил бытовой характер. Инсайдер сообщает, что участники драки обучаются в одной школе и после уроков один из них поставил пострадавшей подножку, а та, упав, начала оскорблять стоящих вокруг подростков. В итоге завязалась перепалка, которая не содержала оскорблений по национальному признаку, но в ходе ссоры школьница поругалась еще и со своей знакомой. На защиту второй девушки встал ее брат, и все закончилось дракой между ним и первой школьнице, а затем их разняли. В пресс-службе УМВД по ХМАО сообщили, что по факту произошедшего проводится проверка.