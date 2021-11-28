Иммунолог не исключил, что «Омикрон» будет менее смертельным

Адаптация COVID-19 к организму человека может говорить о том, что течение болезни станет легче Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Высокая заразность штамма COVID-19 «Омикрон» может говорить о том, что вирус может быть менее патогенным, чем его прошлые версии. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразил иммунолог, гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков.

«Есть такая слабая надежда, что появление „Омикрона“ — это свидетельство еще лучшей адаптации этого вируса к человеческой популяции. А это значит максимально большая заразность, но меньшая патогенность, вирулентность. Пока мы этого подтвердить не можем, нет данных. Но есть шансы, что заболевание будет не более тяжелым и патогенность вируса может снизиться. Посмотрим, как это будет в реальности», — сказал URA.RU Николай Крючков.

Иммунолог отметил, что сейчас также нет точных данных о том, насколько снизится эффективность вакцин при «Омикроне». «Вакцины все равно работают. Сейчас нет никаких данных, что „Омикрон“ кардинально снижает эффективность вакцин. Да, есть отдельные специалисты, которые осторожно предполагают, что такое может быть, теоретически. Но это не надо воспринимать, как конец света», — уточнил кандидат медицинских наук.

Вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков в беседе с URA.RU подчеркнул, что об эффективности вакцин следует говорить, исходя из наблюдений за странами, где высокий процент привитых и где распространяется «Омикрон». «В тех странах, в которых сформировался коллективный иммунитет, будет более мягко. Например, известно, что новый штамм появился в Израиле, и будет показательно, как он там распространится, потому что в Израиле очень большой процент населения вакцинировался. Кроме того, уже много людей получили бустер, то есть третью дозу вакцины», — объяснил собеседник агентства.