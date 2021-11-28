Юрист: россиянам без QR-кодов нужно дать больше прав

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рейд по проверке соблюдения масочного режима и QR-кодов в ТРК. Челябинск, торговый центр, полиция, трк, проверка qr-кода
Андрей Смирнов предложил ввести в общественных местах отдельные зоны для тех, у кого нет QR-кода (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В России повсеместно введут QR-коды

Екатеринбургский юрист и предприниматель Андрей Смирнов предложил уменьшить количество ограничений для граждан, у которых нет QR-кодов. По его мнению, бизнес должен взаимодействовать с такими людьми, но при условии соблюдения особых мер защиты от коронавируса.

«Дайте желающим предпринимателям, учреждениям и организациям возможность взаимодействовать с теми, у кого нет QR-кода, при условии обеспечения ими особых мер защиты. Например, зонирование пространства торговых центров или выделение дней для посещения лицами, не имеющими QR-кодов», — цитирует Андрея Смирнова Е1.

Юрист уточнил, что при посещении общественных мест люди по-прежнему должны будут соблюдать социальную дистанцию и масочный режим. Помещения, где одновременно находятся граждане с QR-кодами и без них, можно будет подвергать дополнительной санитарной обработке.

Еще одна идея Смирнова — отмена ограничений для тех, кто переболел неофициально или оказался невосприимчив к коронавирусу. По мнению юриста, они должна иметь «тот же уровень доступа к свободе перемещений», как у привитых или переболевших «под контролем врачей». Что именно Смирнов подразумевает под невосприимчивостью к коронавирусу — он не уточнил.

Ранее в Екатеринбурге прошел пикет «За верховенство национального законодательства России — за права человека». Основной темой собрания стали QR-коды. Противники этой меры собирали подписи под обращением к главному санитарному врачу Свердловской области Дмитрию Козловских. Пикетчики требовали объяснить, на чем основано утверждение об эффективности препаратов от коронавируса и почему наличие антител не является показанием для медотвода.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...