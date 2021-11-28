Юрист: россиянам без QR-кодов нужно дать больше прав

Екатеринбургский юрист и предприниматель Андрей Смирнов предложил уменьшить количество ограничений для граждан, у которых нет QR-кодов. По его мнению, бизнес должен взаимодействовать с такими людьми, но при условии соблюдения особых мер защиты от коронавируса.
«Дайте желающим предпринимателям, учреждениям и организациям возможность взаимодействовать с теми, у кого нет QR-кода, при условии обеспечения ими особых мер защиты. Например, зонирование пространства торговых центров или выделение дней для посещения лицами, не имеющими QR-кодов», — цитирует Андрея Смирнова Е1.
Юрист уточнил, что при посещении общественных мест люди по-прежнему должны будут соблюдать социальную дистанцию и масочный режим. Помещения, где одновременно находятся граждане с QR-кодами и без них, можно будет подвергать дополнительной санитарной обработке.
Еще одна идея Смирнова — отмена ограничений для тех, кто переболел неофициально или оказался невосприимчив к коронавирусу. По мнению юриста, они должна иметь «тот же уровень доступа к свободе перемещений», как у привитых или переболевших «под контролем врачей». Что именно Смирнов подразумевает под невосприимчивостью к коронавирусу — он не уточнил.
Ранее в Екатеринбурге прошел пикет «За верховенство национального законодательства России — за права человека». Основной темой собрания стали QR-коды. Противники этой меры собирали подписи под обращением к главному санитарному врачу Свердловской области Дмитрию Козловских. Пикетчики требовали объяснить, на чем основано утверждение об эффективности препаратов от коронавируса и почему наличие антител не является показанием для медотвода.
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