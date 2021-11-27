Согласованный пикет проходит в столице Свердловской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Пикет «За верховенство национального законодательства России — за права человека» стартовал в Екатеринбурге. Изначально тема анонсировалась организаторами именно так. Однако уже на пикете выяснилось, что основной темой стали QR-коды, передает корреспондент URA.RU. Пикет начался со стычки организаторов и известного свердловского журналиста Иннокентия Шеремета, который недавно переболел коронавирусом.

«Я даже не хочу этим людям в глаза смотреть, мне интересно на них посмотреть. Потому что эти люди довели меня чуть ли не до смерти. У меня небольшая организация, полыхнула разом. У нас 12 человек, только двое были привиты. Заболели разом», — рассказал Шеремет корреспонденту URA.RU.

Во время обсуждения у журналиста произошла стычка с участниками акции. Он попытался узнать, привита ли его собеседница от коронавируса. Она же заявила, что это медицинская тайна.

Юрист Иван Кадочников сообщил URA.RU, что подобные доводы могут вызывать только улыбку. «QR-код — это ссылка на государственный ресурс, который в обезличенной форме дает информацию о том, что ты прошел вакцинацию. Как это может что-то раскрывать, я просто не понимаю», — рассказал он. Собеседник также отметил, что может оценивать высказывания противников QR-кодов только через призму собственного опыта. «На моих руках теряла сознание жена, заболевшая ковидом, тяжело болели родственники, умирали мои друзья. Так что я и мое окружение будет использовать любой способ, что бы не заболеть или же перенести заболевание в легкой форме», — резюмировал он.

Пикет анонсировали 22 ноября. Для пикета набирали добровольцев, которые были готовы изготовить плакаты. Во избежание провокаций отбор участников акции производился в отдельном чате. Ранее аналогичные мероприятия уже проходили у ТЦ «Дирижабль» — «Против ограничения прав QR-кодами». В акции участвовали не меньше 40 человек.