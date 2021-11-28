Полковник запаса раскрыл, почему РФ не отвечает на провокации США

Главная задача Российской Армии состоит в обороне собственных границ Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

Россия не будет отвечать на провокации войск США и НАТО, поскольку главная задача Вооруженных сил страны состоит в обеспечении безопасности границ государства. Об этом в разговоре с URA.RU заявил главный редактор журнала «Национальная оборона», полковник запаса РФ Игорь Коротченко.

«Нам нет необходимости отвечать какими-то маневрами, поскольку мы защищаем свои морские границы и обеспечиваем их безопасность. В этом плане любые действия России правомерны для пресечения провокаций. Наше командование не будет идти путем провокаций. В этом нет военной и политической целесообразности. Нам главное — обеспечить безопасность своего периметра и рубежей», — сказал URA.RU Игорь Коротченко.

Военный обозреватель, полковник запаса РФ Александр Жилин в беседе с URA.RU согласился с мнением Игоря Коротченко. «В сущности, мы можем ответить походом своих кораблей к берегам Соединенных Штатов. Просто мы это не делаем из-за того, что, во-первых, не хотим доводить ситуацию до критической, во-вторых, у нас прекрасный подводный флот. Американцы знают это», — подчеркнул собеседник агентства.

Жилин отметил, что у России и США различаются военные доктрины. «У нас оборонная политика. Если сравнить две доктрины, американскую и нашу, они совершенно различны. В открытой части американской доктрины, если вы внимательно прочтете, увидите, что американская армия носит чисто интервенционистский характер. В силу геополитических вещей, расположения Соединенных Штатов, она предназначена для боевых действий на других территориях, континентах. Нам это не нужно, потому что у нас достаточно территорий», — добавил военный обозреватель.

Военные корабли США неоднократно устраивали провокации против России в Черном море и на Дальнем Востоке. Официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков заявлял, что США и их союзники по НАТО наращивают активность в черноморском регионе. В МИД РФ также отметили, что американские военнослужащие могут столкнуться с российской армией.